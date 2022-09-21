Возле Севастополя прогремел мощный взрыв
Новости » Политика
Генсек НАТО: РФ не победит в ядерном конфликте
21.09.2022 19:13 Александр Юзовский

Генсек НАТО: РФ не победит в ядерном конфликте

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ядерном конфликте.

"Российские войска плохо оснащены, им не хватает должного командования и контроля. Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку", - сказал он.

"НАТО позаботится о том, чтобы в Москве не возникло недопонимания относительно серьезности применения ядерного оружия",— добавил генсек 

"Ядерная война никогда не должна вестись",— подчеркнул Столтенберг.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы