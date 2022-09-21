Генсек НАТО: РФ не победит в ядерном конфликте
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ядерном конфликте.
"Российские войска плохо оснащены, им не хватает должного командования и контроля. Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку", - сказал он.
"НАТО позаботится о том, чтобы в Москве не возникло недопонимания относительно серьезности применения ядерного оружия",— добавил генсек
"Ядерная война никогда не должна вестись",— подчеркнул Столтенберг.