Генсек НАТО осудил атаки РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с массированными ракетными ударами по украинским городам утром 10 октября.



"Поговорил с министром иностранных дел Кулебой и осудил российские ужасающие и неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько потребуется", - написал Столтенберг в Twitter.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.