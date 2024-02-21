



Генсек НАТО назвал причины потери ВСУ Авдеевки

Российские войска захватили украинскую Авдеевку благодаря мобилизации сил, а также поддержке со стороны Ирана и Северной Кореи. Однако на общей ситуации на фронте существенно это не отразится.



Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода в среду, 21 февраля, и вместе с тем призвал не забывать о том, что "ради незначительных территориальных достижений Россия готова пожертвовать многими солдатами".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Генсек НАТО убежден, что первые заметные военные успехи России в последние месяцы являются следствием "значительной военной поддержки от Ирана, Северной Кореи". К тому же, враг нарастил собственное производство и "мобилизовал больше сил".



"П потому становится все более важным оказание союзниками по НАТО военной поддержки, предоставление боеприпасов и иного рода помощи (Украине, – ред.)", – заявил Йенс Столтенберг.



Одновременно с этим, продолжил он, Украина должна быть способна пополнять необходимые силы и мобилизовать личный состав для продолжения борьбы с российскими оккупантами.



Как сообщал Mignews.ua, в ночь на 17 февраля 2024 года стало известно, что подразделения ВСУ покинули город Авдеевку в Донецкой области. Произошло это после нескольких месяцев непрерывных штурмов армии РФ. По данным ВСУ, с октября российские войска при наступлении на Авдеевку потеряли по меньшей мере 17 тысяч солдат и офицеров.