



Генерал Бауэр: “Исход этой войны определит судьбу мира”

На сайте НАТО появился отчет о встрече высшего военного органа НАТО - Военного комитета, который прошел 17 января 2024 года. Встреча проходила в формате начальников обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Основное внимание на встрече будет уделено усилению сдерживания и обороны НАТО путем максимизации осуществимости новых планов обороны.



В ходе своего выступления заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ обозначил некоторые из основных приоритетов саммита в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле 2024 года.



“На саммите этого года в Вашингтоне мы пойдем дальше. Делать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей, наших стран и, да, международной системы, основанной на правилах. Мы будем укреплять нашу коллективную оборону, особенно противовоздушную и противоракетную оборону. Мы усилим нашу поддержку Украины. И я благодарен всем вам за встречу с вашим украинским коллегой сегодня позже. Первое заседание Совета НАТО-Украина в формате начальников обороны является еще одним свидетельством нашей неизменной поддержки этой страны, потому что украинцы также ведут нашу борьбу. И мы будем еще теснее сотрудничать с нашими партнерами по всему миру. Еще раз спасибо за встречу с нашими партнерами. НАТО может быть региональным альянсом, и это не изменится. Но мы сталкиваемся с глобальными проблемами, и нам нужно участвовать еще больше”.



Обсуждая новые планы обороны, адмирал Роб Бауэр сказал: “Это наиболее комплексные планы обороны, которые были у НАТО со времен окончания холодной войны. Никогда прежде планы НАТО и национальной обороны не были так тесно взаимосвязаны”, подчеркивая важность новых планов обороны и то, как они будут формировать вооруженные силы союзников на десятилетия вперед.



Адмирал Бауэр далее подчеркнул, что союзники сейчас активно работают над тем, чтобы максимально повысить осуществимость новых планов обороны. В военном отношении необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы добиться того, чего хочет достичь НАТО в плане коллективной обороны.



Отметив важность трансформации боевых действий НАТО, адмирал Бауэр говорил о необходимости сосредоточиться на эффективности, а не на результативности в эту новую эпоху коллективной обороны.



В преддверии брифинга главы Минобороны Украины генерала Валерия Залужного о ситуации в Украине председатель Военного комитета отметил: “Украина будет иметь нашу поддержку на каждый предстоящий день. Потому что не заблуждайтесь: исход этой войны определит судьбу мира”.



