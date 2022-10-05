



Гендиректор МАГАТЭ отправился в Киев для переговоров о ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в среду сообщил, что отправился в Киев для переговоров о ситуации на Запорожской АЭС.



"На пути в Киев для важных встреч. Потребность в зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас как никогда актуальна", - написал Гросси в Twitter, выложив фото возле поезда "Укрзализныци".



Ожидается, что на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ также отправится для переговоров по ЗАЭС в Москву, где как раз недавно объявили о ее "национализации".



Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.



После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".



После этого Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.



А совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.