



Газовая сделка: Израиль уступил весь треугольник экономических вод

Израиль будет получать гонорары за газ, добываемый Ливаном в спорном районе Средиземного моря, заявил премьер-министр Яир Лапид на воскресном заседании кабинета министров.



В минувшие выходные обе стороны получили предложение о соглашении по экономическим водам от посланника США по энергетике Амоса Хохштейна , который за последний год неоднократно ездил между Бейрутом и Иерусалимом для переговоров по соглашению.



По соглашению Израиль уступит весь треугольник экономических вод, который оспаривался с Ливаном в 2012–2021 годах, но не расширенный треугольник, которого Ливан потребовал в начале 2021 года. Это также позволит Ливану разрабатывать все месторождение Кана, которое простирается На юг в израильские территориальные воды.



"Как мы и требовали с первого дня, предложение Хохштейна защищает всю безопасность и дипломатические интересы Израиля", - заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.



Сделка по лицензионным платежам будет заранее проработана между Израилем и газовым консорциумом во главе с французской энергетической компанией Total, имеющей ливанскую лицензию на добычу газа на месторождении Кана. Это будет соглашение о том, как рассчитать компенсацию для Израиля, так как разведка еще не началась и количество газа в резервуаре остается неизвестным.



Кроме того, соглашение включает признание того, что Израиль называет "линией буев", протяженностью 5 км в море от Рош а-Никра, на границе с Ливаном. Высокопоставленный дипломатический источник объяснил, что "линия буев" уязвима, потому что Израиль установил ее в одностороннем порядке как зону, необходимую Израилю для свободы действий в целях своей безопасности, и соглашение с Ливаном закрепит эту линию в международном праве.



"Закрепление "линии буев" в рамках соглашения позволит нам рассматривать ее как нашу территориальную линию в воде без противодействия со стороны ВСООНЛ", — пояснил источник.



Спорный треугольник для добычи газа определен на расстоянии более 5 км от берега.



Гарантами соглашения выступают США и Франция, как основные заинтересованные стороны Total.



Окончательные детали сделки все еще обсуждаются и изучаются юрисконсультами, а также министром обороны Бенни Ганцем, заместителем премьер-министра Нафтали Беннетом и генеральным прокурором Гали Бахарав-Миара, прежде чем они будут представлены на заседании кабинета безопасности в четверг.



Лапид сказал, что Израиль "не возражает против разработки дополнительного ливанского водохранилища, от которого мы, конечно же, будем получать гонорары, которых заслуживаем".



"Соглашение о морской границе ослабит зависимость Ливана от Ирана, сдержит "Хизбаллу" и принесет региональную стабильность", — заявил Лапид на заседании кабинета министров.



По словам Ганца, соглашение не гарантирует отсутствия конфликта с Ливаном в будущем, "но нет сомнений, что оно укрепит стабильность, сдерживание, а в долгосрочной перспективе также ослабит зависимость Ливана от Ирана, который поставляет ему топливо и другие средства".



"После разрешения спора о морской границе с Ливаном, который длился более десяти лет, север Израиля станет более безопасным, и Израиль сможет добывать газ из водохранилища Кариш, которое граничит со спорным районом, что принесет Израилю больше денег и энергетическую безопасность", – заявил Лапид.



