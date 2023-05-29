



Ганц: Соглашения о судебной реформе не изменят систему управления Израиля

Лидер партии “А-Махане а-мамлахти”, депутат Кнессета Бенни Ганц, заявил, что поддержит соглашение о реформировании судебной системы только в том случае, если станет ясно, что правительство откажется от своих планов по “смене режима”.



“Я говорю общественности ясно и прямо: не будет никаких соглашений без четкого и гарантированного обязательства, что не будет продолжения законодательства, касающегося управления Израилем”, – сказал он в начале заседания своей фракции в Кнессете. “Если мы не достигнем широкого согласия, существует механизм, обеспечивающий действительное выполнение обещаний”.



Ганц добавил, что отказывается вручить коалиции премьер-министра “карт-бланш”, который “позволил бы Нетаниягу стать сильнее и принимать решения в удобное для него время и в удобном для него месте”. Он заявил, что партия продолжит присутствовать на переговорах в резиденции президента, следующие из которых запланированы на завтра, при условии, что “будет достигнут прогресс” и оппозиция получит одно из двух мест для депутатов в Комитете по отбору судей, как и было условлено.



“Если этого не произойдет и коалиция выберет двух кандидатов или не выведет представителей на голосование, это будет означать изменение правил игры”, – сказал Ганц.



Он также раскритиковал ожидаемую резолюцию о закреплении сионизма в качестве стратегической ценности, что позволит правительству отдавать предпочтение евреям при распределении ресурсов.



“Это правительство, которое собирается разрушить модель народной армии, которая препятствует профильным исследованиям и поощряет еврейские течения, дистанцирующиеся от сионизма, хочет провести решение об ассимиляции сионистских ценностей? Они должны изучить практический сионизм, а не институционализировать расизм”, – отметил Ганц.