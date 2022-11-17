Новости » Политика
Ганц провел переговоры с главой Пентагона
17.11.2022 21:54 Алина Груднева

Ганц провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Бени Ганц провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. 

 
Их разговор состоялся в четверг, 17 ноября.
 
Ганц сказал Остину, что считает его своим персональным другом и другом Государства Израиль.
 
Он поблагодарил министра обороны США за приверженность безопасности Израиля, основанную на общих ценностях и интересах. 
 
Также Ганц поблагодарил Остина за укрепление сотрудничества и внимательное отношение к диалогам между двумя странами в течение последних двух лет. 
 
Он указал, что последние действия Ирана доказывают на то, что тот представляет в первую очередь стратегическую угрозу миру и региону.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы