



Ганц провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Бени Ганц провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Их разговор состоялся в четверг, 17 ноября.

Ганц сказал Остину, что считает его своим персональным другом и другом Государства Израиль.

Он поблагодарил министра обороны США за приверженность безопасности Израиля, основанную на общих ценностях и интересах.

Также Ганц поблагодарил Остина за укрепление сотрудничества и внимательное отношение к диалогам между двумя странами в течение последних двух лет.

Он указал, что последние действия Ирана доказывают на то, что тот представляет в первую очередь стратегическую угрозу миру и региону.