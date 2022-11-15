



Ганц о смерти журналистки Абу Акле: "Нет необходимости в новом расследовании"

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что американское расследование смерти журналистки "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле не является необходимым, и настаивает на том, что намерения причинить ей вред не было.



Об этом сообщает Times of Israel.



Я хочу сказать четко, честно и уважительно - Государство Израиль действует против смертоносного террора, а ЦАХАЛ действует на очень тяжелых полях сражений. В случае с Абу Акле ЦАХАЛ провел профессиональное расследование и полностью подключил США", - сказал Ганц, повторяя комментарии о том, что Иерусалим не будет сотрудничать с расследованием ФБР.



Министр продолжил: "Это был очень тяжелый бой, в котором сотни пуль были выпущены по солдатам ЦАХАЛа, а также в направлении журналистки. И не было никакого намерения причинить ей вред. Расследования ЦАХАЛ являются глубокими и тщательными, и нет необходимости начинать новое расследование".