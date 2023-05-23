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Ганц: народ доказал - их голос не заканчивается на урне для бюллетеней
23.05.2023 21:17 Алина Груднева

Ганц: народ доказал - их голос не заканчивается на урне для бюллетеней

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил на пленуме Кнессета перед голосованием по государственному бюджету.

Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его коалицию в том, что те за последние полгода занимались лишь "госпереворотом".

По словам Ганца, пока растет стоимость уровня жизни, правительство занимается "лишь соглашениями и коалиционными фондами".

"Народ доказал правительству, что их голос не заканчивается на урне для бюллетеней", - подчеркнул он.

В ответ министр финансов Бецалель Смотрич сказал Ганцу, что тот даже не ознакомился с планом госбюджета. "Ты такой же популист, как и все оппозиционеры", - сказал он.
 

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