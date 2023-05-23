



Ганц: народ доказал - их голос не заканчивается на урне для бюллетеней

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил на пленуме Кнессета перед голосованием по государственному бюджету.



Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его коалицию в том, что те за последние полгода занимались лишь "госпереворотом".



По словам Ганца, пока растет стоимость уровня жизни, правительство занимается "лишь соглашениями и коалиционными фондами".



"Народ доказал правительству, что их голос не заканчивается на урне для бюллетеней", - подчеркнул он.



В ответ министр финансов Бецалель Смотрич сказал Ганцу, что тот даже не ознакомился с планом госбюджета. "Ты такой же популист, как и все оппозиционеры", - сказал он.

