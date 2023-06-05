



Ганц: нам нужно перекалибровать разделенное израильское общество

Израильское общество должно найти способ стать более стабильным и разобщенным, заявил лидер “а-Маханэ а-Мамлахти” депутат Кнессета Бенни Ганц на гала-вечере The Jerusalem Post Conference в воскресенье вечером.



“Нельзя игнорировать то, что происходит с протестами против того, что это правительство называет судебными реформами, — сказал Ганц. - То, что мы сейчас наблюдаем в израильском обществе, — это тревожный сигнал. Израильское общество борется за свой будущий имидж, за то, чтобы Израиль оставался еврейским и сильно демократическим, уважал традиции, но был либеральной страной с открытыми взглядами“.



Ганц призвал израильское общество “найти новый баланс, перекалибровать то, как мы живем друг с другом“.



"Мы должны убедиться, что мы триангулированы, что мы стабильны и разделяем одно и то же видение", - сказал он, уточнив, что таким видением является Декларация независимости Израиля.



Что касается судебной реформы, Ганц сказал, что правительства должны контролировать cвою власть. “Я хочу быть премьер-министром Израиля, но хочу ограничить свое правительство. Я хочу открытых СМИ“, — сказал он.



Ганц также говорил об иранской угрозе не только Израилю, но и всему миру.



“Воздействие Ирана представляет собой потенциальную угрозу существованию Государства Израиль, — сказал он, — но влияние Ирана на Венесуэлу не имеет ничего общего с Ближним Востоком; Интерес Ирана к Западной Сахаре не имеет ничего общего с Ближним Востоком. Иранские прокси атаковали больше саудовцев, чем израильтян“.



Таким образом, добавил он, “когда мы говорим о необходимости помешать Ирану стать ядерным, мы говорим об этом не только с точки зрения Израиля, но и с региональной и глобальной точки зрения“.



“В Израиле мы едины. По этим вопросам нет ни коалиции, ни оппозиции. Пока правительство ответственно подходит к этим вопросам, оно получит всю необходимую поддержку“, — заявил Ганц.



