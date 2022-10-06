



Ганц: "Мы не вернемся в северную Самарию и Газу"

Лидер "А-Махане А-Мамлахти" Бени Ганц пообещал, что не допустить возвращения евреев в общины в Газе и северной Самарии, которые были разрушены в ходе размежевания 2005 года, несмотря на участие в партии "правых" Гидеона Саара и Зеэва Элькина.



Об этом Ганц заявил в интервью газете "Исраэль хайом".



"Мы не отменим Закон о размежевании, мы не вернемся в северную Самарию и не вернемся в Газу", - заявил Ганц.



По словам Ганца, Саар и Элькин, которые ранее поддерживали восстановление еврейского поселения в северной Самарии, "переместились в центр".



"Это то, о чем мы договорились - что не будет двунационального государства, чтобы мы сохраняли безопасность, чтобы мы сохраняли поселение, чтобы мы открывали экономику, чтобы конфликты были уменьшены", - отметил Ганц.