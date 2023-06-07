



Ганц и Михаэли уступили Лапиду

Лидер партии Махане Мамлахти Бени Ганц не будет выдвигать кандидата от своей фракции на место оппозиции в комиссии по назначениям судей, об этом он объявил в социальных сетях в среду утром.



"Мы не можем рисковать за счет Государства Израиль", - написал Ганц в Twitter, призвав главу оппозиции Яира Лапида и главу Аводы Мерав Михаэли прийти к соглашению и найти согласованного кандидата в комитет.



Михаэли также объявила, что снимает кандидатуру депутата от партии Авода Эфрат Райтен, которую она продвигала на место в комитете, после объявления Ганца в среду утром.



Поэтому оппозиция представит одного кандидата - депатата от Еш Атид Карин Эльхарар.



Глава оппозиции и лидер Еш Атид Яир Лапид, сказал: "Я благодарю членов председателя государственного лагеря Бенни Ганца за сотрудничество и ответственность в его решении действовать сообща при выборе кандидата от оппозиции в комитет по назначению судей. Мы продолжим борьбу на одном фронте, чтобы защитить демократию и сохранить независимость судебной системы".

