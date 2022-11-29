



Ганц доволен своей работой на посту министра обороны

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц дал интервью 13-му каналу израильского ТВ незадолго до того, как он покинет должность и станет частью новой израильской оппозиции.



В интервью Ганц заявил, что доволен своей работой на посту министра обороны Государства Израиль.



Ганца спросили, мог ли он допустить ошибку в проводимой им политике безопасности. Он ответил: "Нет, я считаю, что моя политика безопасности очень правильна. Я думаю, что наши достижения в отношении Газы - каждый раз, когда происходит малейшее нарушение, мы реагируем очень большими силами, и когда нам нужно взять на себя инициативу, мы берем на себя инициативу, а это значит, что мы знаем, как поддерживать очень высокий уровень безопасности в Газе".



Говоря о ситуации в Иудее и Самарии, Ганц сказал: "Каждую неделю происходят десятки арестов. Вот почему я резюмирую свои два с половиной года очень и очень хорошо для безопасности Израиля, но я не игнорирую террористические акты, которые произошли и за которые мы заплатили очень болезненную цену. Что теперь? Решит ли это Бен Гвир? Иметь оружие и прятаться за грузовиком - это решение чего-то? Нет. Есть реальные вещи - и мы их сделаем".



Также Бени Ганц повторил, что откажется войти в правительство с Биньямином Нетаниягу.