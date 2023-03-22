



Галант встретился с Ганцем

Сайту "Макор Ришон" стало известно, что бывший министр обороны Бени Ганц провел в Кнессете встречу за закрытыми дверями с нынешним министром обороны Йоавом Галантом. Офисы обоих политиков заявили, что "не имеют отношения к этим встречам".



Продолжительная встреча между ними состоялась в офисе Галанта на фоне угрозы Галанта уйти в отставку с поста министра обороны, если не будет смягчено предложение об изменении состава комитета по назначению судей - шаг, который привел к изменению формулировки, проголосованной фракцией Ликуд на прошлой неделе.



Недавно Галант подвергся нападкам как продолжатель политики Ганца после того, как он подписал административные аресты поселенцев, устроивших беспорядки в Хаваре. "К сожалению, министр Галант предпочитает принять политику своего предшественника на посту - Ганца - и обвиняет десятки членов Кнессета, защищавших права поселенцев, страдающих от убийств и ежедневного терроризма, в поддержке терроризма", - заявила депутат Лимор Сон Хар Мелех.





