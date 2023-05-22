



Галант рассказал о "плавучих базах террористов" Ирана

Сегодня вечером министр обороны Йоав Галант выступил с речью на конференции, организованной Институтом политики и стратегии Университета Рейхмана в Герцлии. В своем выступлении он пролил свет на новую сферу, в которую пытаются проникнуть военно-морские силы КСИР, строя "плавучие террористические базы".



В своем выступлении министр Галант также коснулся мер, необходимых для противодействия региональной агрессии Ирана и угрозе, исходящей от иранской ядерной программы.



Галант подробно описал иранскую стратегию по превращению торговых судов в военные, вооруженные наступательным оборудованием, таким как БПЛА и ракетные системы, а также современными средствами сбора разведывательной информации. Он также рассказал об их намерении разместить суда на больших расстояниях от Ирана в течение продолжительных периодов времени.



Министр сказал: "Это тревожная "пиратская политика". Иран ведет себя как сборище преступных организаций, а не как современное государство. Плавучие террористические базы являются продолжением продолжающегося морского терроризма Ирана, о чем свидетельствуют его действия в Персидском заливе и Аравийском море. Иран стремится расширить свое присутствие до Индийского океана, Красного моря и даже берегов Средиземного моря. Это структурированный план, предназначенный для того, чтобы угрожать торговым и воздушным путям — как военным, так и гражданским — и создавать постоянную угрозу на морской арене".



Галант добавил: "Способ противостоять иранскому терроризму в воздухе, на море и на суше — это международное сотрудничество и создание коалиций".

