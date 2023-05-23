



Галант посетил приграничные с Газой районы

Министр обороны Йоав Галант посетил приграничные с Газой районы.



По данным оборонного ведомства, он встретился с командирами ЦАХАЛа и лидерами местных муниципалитетов.



Поездка состоялась после проведенной недавно операции "Щит и стрела" в Газе против палестинского "Исламского джихада".



"Миссии операции "Щит и стрела" были выполнены с большим успехом. Однако главная цель, к которой мы готовимся, намного сложнее, труднее и масштабнее. Мы должны быть готовы к разным сценариям в любой момент", — сказал Галант.



Министр обороны также похвалил глав муниципалитетов за их поведение во время проведения операции, в ходе которой террористы выпустили по Израилю сотни ракет. Кроме того, он посетил базу ВВС "Хацор", расположенную возле города Ашдод.

