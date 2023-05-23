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Галант посетил приграничные с Газой районы
23.05.2023 19:50 Алина Груднева

Галант посетил приграничные с Газой районы

Министр обороны Йоав Галант посетил приграничные с Газой районы.

По данным оборонного ведомства, он встретился с командирами ЦАХАЛа и лидерами местных муниципалитетов.

Поездка состоялась после проведенной недавно операции "Щит и стрела" в Газе против палестинского "Исламского джихада".

"Миссии операции "Щит и стрела" были выполнены с большим успехом. Однако главная цель, к которой мы готовимся, намного сложнее, труднее и масштабнее. Мы должны быть готовы к разным сценариям в любой момент", — сказал Галант.

Министр обороны также похвалил глав муниципалитетов за их поведение во время проведения операции, в ходе которой террористы выпустили по Израилю сотни ракет. Кроме того, он посетил базу ВВС "Хацор", расположенную возле города Ашдод.
 

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