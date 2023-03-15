



Галант отказался освободить поселенцев, подозреваемых в беспорядках в Хавара

Министр обороны Йоав Галант отклонил просьбу об освобождении четырех еврейских поселенцев, находящихся под административным арестом, поданную 50 чиновниками и депутатами коалиции.



Двое из задержанных обвиняются в участии в кровавой бойне, совершенной поселенцами в прошлом месяце в палестинском городе Хавара, а двое других с прошлого года находятся под административным арестом, что позволяет Израилю задерживать подозреваемых без предъявления им обвинений и предоставления им доступа к адвоката или доказательств против них.



В письме, отправленном во вторник и подписанном девятью министрами и 41 заместителем министра и депутатами, Галанта призвали прекратить практику арестов поселенцев и содержания их под стражей без надлежащей правовой процедуры.



Письмо было инициировано депутатом Кнессета от “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех и подписано министром национальной безопасности Итамаром Бен Гвиром, а также другими министрами, включая Шломо Кари, Идит Силман и Мэй Голан из “Ликуд”, а также десятками депутатов.



Галант ответил, что ордера на арест были выданы на законных основаниях по требованию ШАБАКа на основании “материала, свидетельствующего о высокой опасности задержанных”. Он отметил, что двое из задержанных не только принимали участие в беспорядках в Хавара, но и планировали дополнительные насильственные и “неизбирательные действия, которые поставили под угрозу жизни многих жителей”. У них также есть “богатое прошлое сопротивления силам безопасности”, по словам министра обороны.



Двое других задержаны в прошлом году за предполагаемые нападения на арабов, в том числе в предыдущем инциденте в Хавара.



В письме представителей коалиции написано, что Минобороны обращается с поселенцами как с “врагами государства” и грубо нарушает их права, “хотя речь не идет о крайних случаях, оправдывающих нарушение основных прав человека”.



“Мы считаем, что использование административного задержания без надлежащей правовой процедуры должно использоваться для очень крайних случаев”, – говорится в письме.



Министр обороны ответил, что февральское разграбление Хавара поселенцами стало “переломным моментом и знаком позора для нашего общества”.



“Я рекомендую тем, кто подписал письмо, доверять рекомендациям ШАБАКа и решениям министра обороны, которые принимаются исключительно из соображений безопасности. Мы не должны поощрять террор любого рода”, – сказал он.