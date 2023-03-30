



Галант хочет извиниться за несвоевременное выступление против судебной реформы

Министр обороны Йоав Галант рассматривает возможность принести извинения за несвоевременное выступление против планов правительства реформировать судебную систему в рамках компромисса, направленного на сохранение его должности. Согласно сообщениям еврейских СМИ, председатель партии ШАС Арье Дери выступает посредником в конфликтной ситуации и призывает Нетаниягу отменить решение об увольнении министра обороны. Дери и Галант встретились в среду, чтобы обсудить компромиссную сделку с Нетаниягу, которая сохранит за Галант его пост, сообщает новостной сайт Walla и общественная телерадиокомпания Kan.



Сообщается, что Галант готов принести извинения за несвоевременное выступление против законодательства, не отказываясь от сути своего предупреждения об угрозах безопасности. Известно, что Нетаниягу был возмущен решением Галанта провести пресс-конференцию, несогласованную с премьер-министром.



Глава оппозиционной партии “Авода” Мейрав Михаэли призвала Галанта “придерживаться своих ценностей”.

“Если есть кто-то, кому нужно извиниться за свое безответственное поведение при увольнении Галанта, – это Нетаниягу, а не Галант”, – сказала она, добавив, что министр обороны выступил с предупреждением “как раз в нужное время”.

Карьерные перспективы Галанта и вопросы о возможном преемнике на посту министра обороны пока повисли в воздухе. Нетаниягу в среду встретился с министром экономики Ниром Баркатом, который рассматривается как потенциальный кандидат на эту должность. Известно, что Нетаниягу также рассматривал на эту роль ряд других ведущих членов “Ликуд”, в том числе министра сельского хозяйства Ави Дихтера и министра энергетики Исраэля Каца.Против того, чтобы оставить Галанта на его посту, вероятно, будут возражать некоторые члены коалиции, утверждая, что решение министра обороны призвать к законодательной паузе было капитуляцией перед военными резервистами, отказавшимися служить до тех пор, пока судебная реформа не будет приостановлена.