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Галант: Есть проблема с судами, ЦАХАЛ арестовывает людей, но их отпускают
07.06.2023 13:53 Аркадий Бочаровский

Галант: Есть проблема с судами, ЦАХАЛ арестовывает людей, но их отпускают

Министр обороны Йоав Галант ответил на пленарном заседании Кнессета на вопрос депутата Дани Данона о том, как ЦАХАЛ борется с вооруженными контрабандистами наркотиков на южной границе.

Министр обороны сказал: "Наша проблема в судебной системе. ЦАХАЛ пресекает и арестовывает людей, а через некоторое время их отпускают". П

По поводу службы женщин в ЦАХАЛе Галлант сказал: "Я очень горжусь женщинами-бойцами и тем, что они делают. Моя дочь была бойцом батальона Каракаль, и это может объяснить мою позицию по этому вопросу самым простым и ясным образом".

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