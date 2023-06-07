



Галант: Есть проблема с судами, ЦАХАЛ арестовывает людей, но их отпускают

Министр обороны Йоав Галант ответил на пленарном заседании Кнессета на вопрос депутата Дани Данона о том, как ЦАХАЛ борется с вооруженными контрабандистами наркотиков на южной границе.



Министр обороны сказал: "Наша проблема в судебной системе. ЦАХАЛ пресекает и арестовывает людей, а через некоторое время их отпускают". П



По поводу службы женщин в ЦАХАЛе Галлант сказал: "Я очень горжусь женщинами-бойцами и тем, что они делают. Моя дочь была бойцом батальона Каракаль, и это может объяснить мою позицию по этому вопросу самым простым и ясным образом".