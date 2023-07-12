



Галант едет в Азербайджан говорить об угрозах со стороны Ирана

Министр обороны Йоав Галант, отправляясь с официальным визитом в Азербайджан, заявил, что предупредит своих коллег в этой стране, имеющей общую границу с Ираном, о вредоносной деятельности Тегерана.



"Этот визит - еще один шаг вперед в постоянно растущих отношениях между Израилем и Азербайджаном", - говорится в заявлении Галанта перед его отъездом.



По словам министра обороны, он "представит азербайджанцам глобальную опасность ядерного оружия в руках Ирана", а также поделится подробностями об "опасных действиях, которые Иран предпринимает на границах Израиля и пытается предпринять внутри Израиля, а также на всем Ближнем Востоке".

