



Галант – депутатам: Наши ВВС – это американские самолеты и ​​израильские пилоты

На заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне министр обороны Йоав Галант выступил против критики некоторых депутатов в адрес пилотов израильских ВВС и администрации Байдена за их противодействие правительственной судебной реформе. Об этом сообщает 12 канал.



“Военно-воздушные силы состоят из двух компонентов: американских самолетов и израильских пилотов. Если у вас есть альтернатива одному из них, дайте мне знать”, – сказал министр.



Он также предупредил, что боевая готовность может снизиться из-за того, что резервисты перестали появляться на службе в знак протеста против судебных реформ.



“Когда спортсмен перестает тренироваться, он все еще может бегать через неделю, но не через месяц”, – добавил он.

