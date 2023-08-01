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Галант – депутатам: Наши ВВС – это американские самолеты и ​​израильские пилоты
01.08.2023 20:44 Наталья Богинская

Галант – депутатам: Наши ВВС – это американские самолеты и ​​израильские пилоты

На заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне министр обороны Йоав Галант выступил против критики некоторых депутатов в адрес пилотов израильских ВВС и администрации Байдена за их противодействие правительственной судебной реформе. Об этом сообщает 12 канал.

“Военно-воздушные силы состоят из двух компонентов: американских самолетов и израильских пилотов. Если у вас есть альтернатива одному из них, дайте мне знать”, – сказал министр.

Он также предупредил, что боевая готовность может снизиться из-за того, что резервисты перестали появляться на службе в знак протеста против судебных реформ.

“Когда спортсмен перестает тренироваться, он все еще может бегать через неделю, но не через месяц”, – добавил он.
 

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