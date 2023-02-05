



Гай Пелег: люди слетели с катушек

Корреспондент 12-го канала Гай Пелег был шокирован резкими высказываниями противников реформы Левина, в том числе заявлением подполковника Зеева Раза.



Раз заявил, что премьер-министр Нетаниягу “заслужил смерти”.



"Я думаю, что люди слетели с катушек, другого слова не подберешь. В том числе и то, что сказал адвокат Ходак. Он забрал свои слова обратно. Здесь пересечены все границы. И не зря об это говорит ШАБАК, и не зря прокуратура разрешила немедленно открывать дела", - заявил Пелег. "Подобные действия наносят большой ущерб протесту".