



Гафни и Смотрич встретились после переговоров с Нетаниягу

Депутаты Моше Гафни и Бецалель Смотрич встречаются в Кнессете после встречи каждого из них с главой "Ликуда" Биньямином Нетаниягу для переговоров по коалиции.



Об этом сообщает Times of Israel.



Представитель Гафни назвал встречу "рабочим совещанием" перед формированием нового правительства.



Напомним, что и Гафни, и Смотрич входят в "правый" блок, который возглавляет Нетаниягу. "Правые" получили большинство на выборах и теперь станут, как ожидается, правящей коалицией.