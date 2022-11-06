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Гафни и Смотрич встретились после переговоров с Нетаниягу
06.11.2022 15:23 Ольга Белозерова

Гафни и Смотрич встретились после переговоров с Нетаниягу

Депутаты Моше Гафни и Бецалель Смотрич встречаются в Кнессете после встречи каждого из них с главой "Ликуда" Биньямином Нетаниягу для переговоров по коалиции.

Об этом сообщает Times of Israel.

Представитель Гафни назвал встречу "рабочим совещанием" перед формированием нового правительства.

Напомним, что и Гафни, и Смотрич входят в "правый" блок, который возглавляет Нетаниягу. "Правые" получили большинство на выборах и теперь станут, как ожидается, правящей коалицией. 

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