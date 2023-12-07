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G7 подтверждает: российские бриллианты попадут под санкции | Фото: pixabay.com
07.12.2023 14:03 Mignews.ua

G7 подтверждает: российские бриллианты попадут под санкции

Уже до 1 января 2024 года страны "Большай семерки" введут ограничения на импорт непромышленных алмазов из Российской Федерации. О таких намерениях государства G7 объявили по итогам прошедшего накануне виртуального саммита.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в России, до 1 января 2024 года, а затем дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений – 1 марта 2024 года", – говорится в сообщении, обнародованном правительством Великобритании.

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В нем также указано, что до 1 сентября 2024 года страны G7, которые являются основными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами.
 

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