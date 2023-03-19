



Фурор в сети: у Нетаниягу руки трясутся, когда он говорит о протестах



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил правительству в начале своего еженедельного заседания в воскресенье, 19 марта, что отказ выполнять приказы резервистов ЦАХАЛа и призывы к убийству израильских политиков и лидеров недопустимы.



או שהמזגן שם על המהירות הגבוהה או שהידיים של אבא רועדות כי הוא יודע שהכתם הזה כבר לא ירד לו מהמורשת.

pic.twitter.com/BR7BrrQuvH — Elad Pick-Tarantino (@Eladingo) March 19, 2023

“Мы не приемлем анархию. Звучат призывы к перекрытию дорог, к отказу [солдат выполнять приказы] и причинению вреда общественным деятелям ”, — сказал Нетаниягу.“Мы не примем этого, и мы не примем насилие“, — подчеркнул он.Нетаниягу сказал: “Я ожидаю, что комиссар [полиции] и полиция будут обеспечивать соблюдение закона, я ожидаю, что ШАБАК и прокуратура будут действовать решительно против тех, кто подстрекает к убийству министров и парламентариев или премьер-министра и его семьи, не закрывая глаза и не срезая углов”.Но в сети, помимо обычных реакций "за" и "против" слов премьер-министра, нашлось немало тех, кто счел уместным сослаться на то, что руки Нетаниягу, кажется, неудержимо трясутся, когда он зачитывает заявление - и в Твиттере появилось бесчисленное множество видео этих моментов и предположений о том, что это значит.