Новости » Политика
Фурор в сети: у Нетаниягу руки трясутся, когда он говорит о протестах
19.03.2023 15:21 Аркадий Бочаровский

Фурор в сети: у Нетаниягу руки трясутся, когда он говорит о протестах


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил правительству в начале своего еженедельного заседания в воскресенье, 19 марта, что отказ выполнять приказы резервистов ЦАХАЛа и призывы к убийству израильских политиков и лидеров недопустимы.
 



“Мы не приемлем анархию. Звучат призывы к перекрытию дорог, к отказу [солдат выполнять приказы] и причинению вреда общественным деятелям ”, — сказал Нетаниягу. 

 “Мы не примем этого, и мы не примем насилие“, — подчеркнул он.

Нетаниягу сказал: “Я ожидаю, что комиссар [полиции] и полиция будут обеспечивать соблюдение закона, я ожидаю, что ШАБАК и прокуратура будут действовать решительно против тех, кто подстрекает к убийству министров и парламентариев или премьер-министра и его семьи, не закрывая глаза и не срезая углов”.


Но в сети, помимо обычных реакций "за" и "против" слов премьер-министра, нашлось немало тех, кто счел уместным сослаться на то, что руки Нетаниягу, кажется, неудержимо трясутся, когда он зачитывает заявление - и в Твиттере появилось бесчисленное множество видео этих моментов и предположений о том, что это значит.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы