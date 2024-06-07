



FT: Amazon продавала услуги по распознаванию лиц российским силовикам

Компания Amazon могла в обход британских санкций продать доступ к своему сервису распознания образов Rekognition российской компании VisionLabs. Известно, что VisionLabs работает в том числе с силовиками. Информация об этом всплыла на судебном разбирательстве бывшего сотрудника Amazon Web Services (AWS) Чарльза Форреста, пишет Financial Times.



Форрест заявил, что контракт на поставку решений Rekognition компании VisionLabs был подписан еще в 2020 году. Доступ к технологии VisionLabs купили “через, по всей видимости, подставную компанию, базирующуюся в Нидерландах”. Контракт не был разорван даже после начала вторжения в Украину и введения санкций против России.



На суде Форрест сказал, что в мае 2023 года он сообщил о незаконной деятельности Amazon специальному комитету по вопросам обороны Палаты общин Великобритании и Управлению по вопросам серьезного мошенничества (SFO). Сейчас Форест судится с Amazon из-за своего увольнения. В компании заявляют, что Форрест не выполнял трудовые обязанности, поэтому с ним распрощались. В свою очередь Форест, утверждает, что его убрали из-за того, что выразил обеспокоенность неправомерными действиями Amazon.



В Amazon поставки услуг в Россию отрицают: “исходя из имеющихся доказательств и платежных записей, AWS не продавала услуги Amazon Rekognition VisionLabs”. Компания надеется доказать свою точку зрения в суде.



VisionLabs — подконтрольная МТС российская компания, в феврале 2023 года попавшая в американские санкционные списки.



В России решения по распознанию лиц VisionLabs применяются в системе городской видеослежки “Безопасный город”, с помощью которой московская полиция ищет преступников и призывников. Среди других заказчиков решений по распознаванию лиц от VisionLabs — “Сбер” и другие подсанкционные банки, московский метрополитен и Федеральная налоговая служба.



