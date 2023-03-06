ФСБ показало видео закладки бомбы под машину Малофеева
Центр общественных связей ФСБ обнародовал видео закладки агентом СБУ взрывного устройства под автомобиль учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. 6 марта стало известно о предотвращении покушения на предпринимателя.
На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине Малофеева и прикрепляет СВУ к днищу у левого заднего колеса, после чего уходит. Свое лицо мужчина прикрыл медицинской маской.
Также опубликовано видео "разминирования" Мерседеса Малофеева, которое почему происходит не на том месте, где взрывчатка предположительно была заложена - но почему-то в подземном гараже.