



ФСБ показало видео закладки бомбы под машину Малофеева

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видео закладки агентом СБУ взрывного устройства под автомобиль учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. 6 марта стало известно о предотвращении покушения на предпринимателя.



В ФСБ РФ показали, как закладывалась взрывчатка под авто Малофеева pic.twitter.com/oJkareJZhY — Alexander😁 (@Alexand12350667) March 6, 2023

ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на бизнесмена Константина Малофеева, и показала запись, на которой робот якобы разминирует его автомобиль.



В ФСБ считают, что за готовящимся покушением на олигарха стоит Денис Капустин из «Русского добровольческого корпуса». pic.twitter.com/J0l4DLNsdw — SVTV NEWS (@svtv_news) March 6, 2023

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине Малофеева и прикрепляет СВУ к днищу у левого заднего колеса, после чего уходит. Свое лицо мужчина прикрыл медицинской маской.Также опубликовано видео "разминирования" Мерседеса Малофеева, которое почему происходит не на том месте, где взрывчатка предположительно была заложена - но почему-то в подземном гараже.