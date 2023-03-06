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ФСБ показало видео закладки бомбы под машину Малофеева
06.03.2023 09:39 Аркадий Бочаровский

ФСБ показало видео закладки бомбы под машину Малофеева

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видео закладки агентом СБУ взрывного устройства под автомобиль учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. 6 марта стало известно о предотвращении покушения на предпринимателя. 
 



На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине Малофеева и прикрепляет СВУ к днищу у левого заднего колеса, после чего уходит. Свое лицо мужчина прикрыл медицинской маской.

Также опубликовано видео "разминирования" Мерседеса Малофеева, которое почему происходит не на том месте, где взрывчатка предположительно была заложена - но почему-то в подземном гараже.
 


 

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