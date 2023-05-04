



Французский парламент: Израиль не является государством апартеида

Национальное собрание Франции в четверг проголосовало за резолюцию о том, что Израиль установил режим апартеида, при 199 голосах "против" и 71 "за", пишет jpost.



Депутат Жан-Поль Лекок из Французской коммунистической партии, входящей в парламентскую группу "Демократические и республиканские левые", предложил резолюцию, чтобы "подтвердить необходимость двухгосударственного решения и осудить институционализацию Государством Израиль режима апартеида в результате его колониальной политики".



Государственный секретарь Франции по делам Европы Лоранс Бун в своей речи против резолюции заявил: "Франция - друг Израиля. Франция неизменно привержена безопасности Израиля".



"Именно эта... глубокая дружба, основанная на привязанности к общим ценностям, позволяет Франции поддерживать откровенный диалог с нашими израильскими друзьями и говорить о вещах ясно, - сказал Бун. - Сказать ясно - значит назвать хорошо. В этом отношении мы можем только отвергнуть использование термина апартеид".



Бун добавил, что Франция отвергает террористические атаки на израильское гражданское население и добивается безопасности израильтян и палестинцев.

“Эскалация риторики не помогает”, — заявил он.



Бун также процитировал прошлые комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о том, что за антисионизмом часто стоит антисемитизм.

Мейер Хабиб, представитель французских эмигрантов в Средиземноморском регионе, включая Израиль, выступил от имени своей партии “Республиканцы” против этого предложения.



”Обвинять Государство Израиль, единственное демократическое государство в регионе, в апартеиде — значит цинично использовать историю, — сказал он. - То, что мы голосуем по этому предложению, само по себе позорно для республики, для французского парламента, для левых”.



Хабиб назвал обвинения в том, что Израиль является государством апартеида, “крупнейшей фейковой новостью 21 века” и “топливом, которое движет всеми антисемитами в мире“.



“Никто из вас не осудил недавние теракты, в ходе которых были убиты три группы израильских братьев и сестер, в том числе шестилетний и восьмилетний дети. Детей убивали варвары, потому что они были евреями“, — сказал он.



“На [Ближнем Востоке] есть апартеид, но он есть на палестинских территориях. Еврей не может ступить туда без опасности для своей жизни. Там правят коррупция и угнетение. Они притесняют гомосексуалистов и не уважают права женщин“, — заявил Хабиб.



Коммунистическая партия Франции предложила аналогичную резолюцию в июле прошлого года, но она была отклонена.



Хабиб, первый израильтянин в Национальном собрании Франции, был избран на свой третий срок в прошлом году. Восточно-Средиземноморский избирательный округ включает французских граждан в Израиле, Греции, Италии и еще четырех странах, причем в Израиле зарегистрировано больше всего избирателей. В Израиле он получил более 80% голосов.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Хабиб дружат десятилетиями, и французский законодатель провел кампанию за лидера “Ликуда”.

