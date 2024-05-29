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Франция: Задержаны 10 этнических чеченцев-радикалов
29.05.2024 15:35 MIGnews.com

Франция: Задержаны 10 этнических чеченцев-радикалов

Общественный телеканал France 3. сообщил о том, что французские силы безопасности провели масштабную операцию в нескольких городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе.

В ходе операции были задержаны 10 чеченцев, которых подозревают в радикализации.

Один из задержанных, как утверждает медиа, связан с убийством учителя Самюэля Пати. В то же время, по данным издания L’Union, задержания связаны не с обвинениями в терроризме, а с подозрениями в организации нелегального труда, торговли людьми и оружием.

Официально полиция Франции информацию о рейдах не комментировала.

 

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