



Франция: Задержаны 10 этнических чеченцев-радикалов

Общественный телеканал France 3. сообщил о том, что французские силы безопасности провели масштабную операцию в нескольких городах, в том числе в Реймсе, Страсбурге и Тулузе.



В ходе операции были задержаны 10 чеченцев, которых подозревают в радикализации.



Один из задержанных, как утверждает медиа, связан с убийством учителя Самюэля Пати. В то же время, по данным издания L’Union, задержания связаны не с обвинениями в терроризме, а с подозрениями в организации нелегального труда, торговли людьми и оружием.



Официально полиция Франции информацию о рейдах не комментировала.



