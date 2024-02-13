



Франция: В провале Минского процесса виновата РФ

Наибольшую ответственность за провал "Минского переговорного процесса" несет Российская Федерация – именно Россия "в течение семи лет способствовала росту напряжения на Донбассе".



Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя Франции при ООН Наталия Бродхарст, и напомнила, что в 2016 году как раз Россия вышла из механизма проверки соблюдения прекращения огня.



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"Россия отказалась честно вести переговоры, утверждая, что выступает посредником, хотя явно являлась стороной конфликта. Ее целью изначально была дестабилизация Украины", – подчеркнула Бродхарст, заметив, что до 24 февраля 2022 года, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, "существовала возможность мирного урегулирования", пишет Укринформ.



"Франция и Германия прилагали много усилий в переговорах в рамках "Нормандского формата". В течение дней и недель, предшествовавших вторжению, президент Франции и канцлер Германии активизировали усилия по деэскалации. Оба государства неутомимо и искренне с 2015 по 2022 годы пытались помочь России и Украине позицию для введения Минских соглашений", – сказала дипломат.



Вместе с тем в РФ утверждают, что невыполнение "Минских соглашений" другими участниками стало предтечей "специальной военной операции" в Украине.