



Франциск пропустил мероприятие Страстной пятницы

Папа Римский Франциск пропустил традиционную процессию в Колизее в Страстную пятницу, чтобы "сохранить свое здоровье", сообщили в Ватикане, приняв решение в последнюю минуту, что усилило опасения по поводу его состояния в особенно напряженный период.



Ожидалось, что Франциск будет возглавлять крестный ход, воссоздающий страсти и распятие Христа. Но едва мероприятие началось, Ватикан объявил, что Франциск будет следить за ходом событий из своего дома в Ватикане.



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"Чтобы сохранить здоровье в связи с завтрашним бдением и мессой в Пасхальное воскресенье, Папа Франциск проследует по Виа Крусис в Колизее сегодня вечером из дома Санта Марта", - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.



Если в 2023 году Франциск также пропустил это мероприятие, потому что выздоравливал от бронхита, а ночь была особенно холодной, то в этом году его решение остаться дома говорит о том, что его планы внезапно изменились.



87-летний Франциск, которому в молодости удалили часть одного легкого, всю зиму боролся с тем, что он и Ватикан описывают как грипп, бронхит или простуду. В последние несколько недель он изредка просил помощника читать вслух его речи, а в Вербное воскресенье и вовсе пропустил свою проповедь.

