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Фото дня. Шольц и его американский двойник озадачили сеть - кто есть кто
09.02.2024 22:30 Алина Груднева

Фото дня. Шольц и его американский двойник озадачили сеть - кто есть кто

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон, чтобы призвать сенаторов к предоставлению Украине необходимой военной помощи для защиты от России.

Там он встретился с демократом Крисом Кунсом, с которым решил сфотографироваться на память.

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О невероятных внешних сходствах Шольца и его "американского двойника" в мире говорят уже давно.

Вот и в этот раз их общий снимок, на котором оба улыбаются на камеру, стало вирусным в сети.

"Приятно снова увидеть моего двойника - Криса Кунса", - пошутил Шольц в социальной сети.

В свою очередь, сенатор-демократ предложил пользователям поискать на снимке отличия. "Кто есть кто?" - подписал он.

 


Реакция не заставила себя долго ждать. Многие написали, что политики действительно "выглядят одинаковыми". Некоторые пользователи даже пошутили, что в нынешние времена у каждого мирового лидера есть "двойники". В соцсети также не обошлось без мемов на эту тему.










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