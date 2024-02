Фото дня. Шольц и его американский двойник озадачили сеть - кто есть кто

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон, чтобы призвать сенаторов к предоставлению Украине необходимой военной помощи для защиты от России.



Там он встретился с демократом Крисом Кунсом, с которым решил сфотографироваться на память.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



О невероятных внешних сходствах Шольца и его "американского двойника" в мире говорят уже давно.



Вот и в этот раз их общий снимок, на котором оба улыбаются на камеру, стало вирусным в сети.



"Приятно снова увидеть моего двойника - Криса Кунса", - пошутил Шольц в социальной сети.



В свою очередь, сенатор-демократ предложил пользователям поискать на снимке отличия. "Кто есть кто?" - подписал он.





Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4