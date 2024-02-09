Фото дня. Шольц и его американский двойник озадачили сеть - кто есть кто
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон, чтобы призвать сенаторов к предоставлению Украине необходимой военной помощи для защиты от России.
Там он встретился с демократом Крисом Кунсом, с которым решил сфотографироваться на память.
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О невероятных внешних сходствах Шольца и его "американского двойника" в мире говорят уже давно.
Вот и в этот раз их общий снимок, на котором оба улыбаются на камеру, стало вирусным в сети.
"Приятно снова увидеть моего двойника - Криса Кунса", - пошутил Шольц в социальной сети.
В свою очередь, сенатор-демократ предложил пользователям поискать на снимке отличия. "Кто есть кто?" - подписал он.
Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024
Реакция не заставила себя долго ждать. Многие написали, что политики действительно "выглядят одинаковыми". Некоторые пользователи даже пошутили, что в нынешние времена у каждого мирового лидера есть "двойники". В соцсети также не обошлось без мемов на эту тему.