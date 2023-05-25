



Финляндия отправила Украине новый пакет вооружения и боеприпасов

Финляндия передала Украине уже 16 пакет военной помощи. Об этом сообщило минобороны страны в четверг, 25 мая.



Отмечено, что украинская армия получит зенитное вооружение и боеприпасы на общую сумму 109 млн евро. По оперативным причинам и для обеспечения безопасности не будет предоставляться никакой дополнительной информации о ее конкретном содержимом и способе доставки военной помощи.



"Финляндия продолжает поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи сейчас составляет 1,1 млрд евро", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.



Напомним, в апреле Финляндия передала Украине предварительный пакет вооружений на 78 млн евро. А ранее ВСУ получили финские танки Leopard 2.