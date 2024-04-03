



Финляндия готовит для Украины новый пакет помощи на 188 млн евро

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи. Его стоимость составит 188 млн евро. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Теперь имеем 23 пакет помощи Украине. Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине", - заявил он.



При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 700 тысяч евро гуманитарной помощи.



"Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет - это то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре", - добавил он.



Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает увеличение помощи для Украины.