



Филиппины скоро получат первые корабли "Шальдаг"

На прошлой неделе "Израильские судоверфи" начали процесс поставки кораблей "Шальдаг" (Shaldag MKV) флоту Филиппин.



Об этом сообщает Israel Defence со ссылкой на филиппинские СМИ.



Два корабля из восьми были загружены на прошлой неделе на грузовое судно в порту Хайфы. Как ожидается, корабли прибудут на Филиппины через несколько недель.



В январе прошлого года стало известно, что Филиппины получат 8 кораблей "Шальдаг". Четыре из них будут построены в Израиле, еще четыре - на верфи на Филиппинах.