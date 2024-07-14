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Фицо сравнил покушение на себя с Трампом
14.07.2024 13:05 Алина Груднева

Фицо сравнил покушение на себя с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал покушение на Дональда Трампа.

Он сравнил атаку на него самого, которую он пережил недавно.

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"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются закрыть ему рот, а когда им это не удается, то они так достают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие", - сказал он.

По словам Фицо, а теперь все увидят разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения.

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