



Фицо сравнил покушение на себя с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал покушение на Дональда Трампа.



Он сравнил атаку на него самого, которую он пережил недавно.



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"Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются закрыть ему рот, а когда им это не удается, то они так достают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие", - сказал он.



По словам Фицо, а теперь все увидят разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения.