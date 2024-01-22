



Фицо предложил Украине "отдать" РФ территории. Украина ему ответила

Для того чтобы закончить войну, Украина должна "пойти на компромисс" с Российской Федерацией относительно своих территорий. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



"Должен быть какой-то компромисс. Чего они (украинцы – ред.) ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – цитирует Фицо Politico.



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Словацкий премьер также повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что Украина якобы "не является независимой и суверенной страной", а "находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов".



На такое заявление отреагировало Министерство иностранных дел Украины, подчеркнув в очередной недопустимость территориальных уступок.



"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны", – написал спикера Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".



"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Будем совместными усилиями приближать украинскую победу", – отметил представитель украинского МИДа.



Отметим, что это заявление Роберт Фицо сделал накануне встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.