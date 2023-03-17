



Эяль Беркович "перестал спать по ночам"

Ведущий ТВ-шоу “Офра и Берко” Эяль Беркович прокомментировал ситуацию в стране вокруг правовой реформы.



По его словам, в этом месяце он "просыпается и не может уснуть по ночам".



"Я разговариваю с пожилыми людьми, у всех у них тревожное чувство. Мы должны остановить реформу", - сказал он.

