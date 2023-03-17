Эяль Беркович "перестал спать по ночам"
Ведущий ТВ-шоу “Офра и Берко” Эяль Беркович прокомментировал ситуацию в стране вокруг правовой реформы.
По его словам, в этом месяце он "просыпается и не может уснуть по ночам".
"Я разговариваю с пожилыми людьми, у всех у них тревожное чувство. Мы должны остановить реформу", - сказал он.
ברוך הבא למועדון הימני ברקו!😜— שמעון אדרי (@wn_dry) March 17, 2023
אתה יודע השבע לא מבין מה מרגיש הרעב!🫣
דג רעב בא לחוף
דג שבע בלב ים😜
רעב ושבע כמטפורה לעריצות שלטון האוליגרכיה המשפטית!😜 pic.twitter.com/6vJ8tBJJ8W