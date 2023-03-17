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Эяль Беркович "перестал спать по ночам"
17.03.2023 19:20 Алина Груднева

Эяль Беркович "перестал спать по ночам"

Ведущий ТВ-шоу “Офра и Берко” Эяль Беркович прокомментировал ситуацию в стране вокруг правовой реформы.

По его словам, в этом месяце он "просыпается и не может уснуть по ночам".

"Я разговариваю с пожилыми людьми, у всех у них тревожное чувство. Мы должны остановить реформу", - сказал он.
 

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