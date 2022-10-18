



Евросоюз ввел новые санкции против Ирана

Евросоюз ввел новые санкции против Ирана



"...Совет добавил одиннадцать физических и четыре юридических лица в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в контексте существующего режима санкций по правам человека в отношении Ирана", – говорится в сообщении Совета ЕС.



Ограничения были введены в отношении полиции морали Ирана и двух ее ключевых фигур Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи.



Кроме того, ЕС включил в список Иссу Зарепура, министра информационно-коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.

