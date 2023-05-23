



​​​​​​​Евросоюз озвучил сумму своей помощи для Украины

Страны Евросоюза предоставили Украине разнообразную помощь на общую сумму 65 млрд евро после того, как путинская Россия развязала агрессивную войну. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.



Он выразил свое несогласие с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну и что европейцы должны прекратить поддерживать украинцев.



"Нет. Напротив. У Украины дела обстоят хорошо. Это сбивает с толку планы Путина относительно скорой победы. Она способна себя защищать", – заявил Боррель в Брюсселе по окончании заседания Совета на уровне министров обороны.



Он сообщил, что общая сумма оказанной ЕС поддержки – экономической, военной, гуманитарной, финансовой, с беженцами – уже достигла 65 млрд евро.



"Это значит, что мы являемся лидерами в поддержке Украины, и мы будем продолжать играть эту роль", – заверил глава дипломатии ЕС.



Ранее во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не способна выиграть войну с Россией. На это резко отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко.

