



Евросоюз намерен передать Украине доходы от замороженных российских активов

Евросоюз обсуждает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских активов, застрявших в системе мировых финансовых рынков. В частности, речь идет о средствах российского центрального банка. Об этом сообщает Financial Times.



Отмечается, что такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но все равно будет означать эскалацию финансового давления Запада на Россию с целью помочь Украине защититься от агрессии РФ.



По данным бельгийского правительства, санкции заморозили российские активы на сумму около 196,6 млрд евро, из которых 180 – это активы российского центрального банка. Эти средства реинвестирует бельгийский расчетный центр Euroclear, и саму прибыль, полученную от этого, должностные лица ЕС могут перенаправить в Украину.



В первом квартале этого года Euroclear сообщила о 734 миллионах евро процентов на денежные остатки из активов, находящихся под санкциями России.

Издание отмечает, что такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки. Целью представителей ЕС является представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.

Замороженные российские активы в ЕС

Европейский союз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Юридическая служба Совета ЕС сообщила дипломатам о том, что у блока есть юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 36,8 млрд долларов активов российского центрального банка.

Также ЕС изучает юридические варианты использования замороженных российских валютных резервов, включая их инвестирование для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.