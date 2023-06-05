



Европейские политики готовы признать объединенную российскую оппозицию

5-6 июня в здании Европарламента в Брюсселе проходит конференция The Day After – круглый стол ЕС и представителей российской демократической оппозиции. На пленарных сессиях обсуждают способы смены режима в России, санкционную политику, стратегию общения с элитами и обществом. В мероприятии участвуют десятки известных политиков, экспертов, медиаменеджеров, многие из которых объявлены в РФ "иноагентами".



Европейские политики выразили готовность работать с той частью антивоенной оппозиции, которая уже достигла взаимного согласия. Вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова поблагодарила российских активистов и журналистов за смелость. В ходе конференции состоялась закрытая встреча оппозиционеров с представителями Еврокомиссии и ОБСЕ, на которой россияне представляли свои проекты и просили содействия у официальных структур ЕС.



Оппозиционерам нужно единое представительство, настаивают западные политики. Об этом говорили депутат Европарламента Бернард Гетта, директор службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии Питер Вагнер и другие.



“Если у российской оппозиции действительно появится некий субъект для взаимодействия, ЕС даже готов предоставить им офис, например, в Брюсселе”, – рассказал участник конференции из Европарламента.



По словам Михаила Ходорковского, Европарламент видит таким субъектом для переговоров широкую коалицию движений и активистов, подписавших Берлинскую декларацию.



“Объединение демократической оппозиции возможно, процесс уже запущен. От взаимного сотрудничества отказываются только ФБК”, – отметил политик Максим Кац.



Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал российским оппозиционером помириться между собой: “Я много общаюсь с представителями российской оппозиции и спустя несколько минут после начала диалога начинаются жалобы на других представителей оппозиции”.