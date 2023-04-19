



Европарламент рекомендует начать переговоры с Молдовой о вступлении в ЕС

Европейский парламент рекомендовал начать переговоры с Молдовой о ее вступлении в Евросоюз до конца 2023 года. Соответствующую резолюцию было принято на заседании 19 апреля.



Об этом говорится на сайте Европарламента.



Таким образом, евродепутаты подтвердили свою поддержку членства Молдовы в ЕС в будущем и призвали к началу переговоров о ее вступлении до конца 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией.



“Молдова остается под влиянием российского давления и энергетического шантажа, экономических потрясений из-за войны в соседней Украине, а также поддерживаемых Кремлем попыток дестабилизировать проевропейское правительство страны. Парламент приветствует лидерство президента Молдовы Майи Санду и власти страны по решению этих серьезных вызовов”, — говорится в заявлении.



Также депутаты Европарламента призвали ввести санкции