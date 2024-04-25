



Европарламент признал Путина нелегитимным президентом

В четверг, 25 апреля, Европарламент принял резолюцию, которая признает Владимира Путина нелегитимным президентом России.



Соответствующий документ призывает международное сообщество не признавать результаты последних выборов в РФ.



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Также резолюция содержит призыв к введению санкций против причастных к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Более того, европейские страны призвали ограничить связи с властью РФ.



"Во время этих так называемых выборов не было ни альтернативных кандидатов, ни свободных СМИ, ни независимых наблюдателей, ни политических свобод. Соответственно, так называемые выборы - нелегитимны и недемократичны", - сказано в тексте резолюции.

