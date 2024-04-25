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Европарламент принял резолюцию, осуждающую Иран
25.04.2024 15:07 Алина Груднева

Европарламент принял резолюцию, осуждающую Иран

Европарламент принял резолюцию, осуждающую беспрецедентную атаку Ирана на Израиль 13 апреля.

Ее поддержали 357 парламентариев, против выступили лишь 20.

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Резолюция содержит призыв ввести дополнительные санкции против Ирана. Также осуждаются атаки, совершенные иранскими прокси - ливанской террористической организацией "Хезболла" и йеменскими хуситами.

В документе признается роль Тегерана в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также резолюция содержит призыв, кроме расширения уже имеющихся санкций, ввести ограничения на поставки и производство БПЛА и ракет в РФ и в ближневосточные страны. Также европарламентарии раскритиковали удар по иранскому консульству в Дамаске, который приписывается Израилю.

"Принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений необходимо уважать всегда", - сказано в тексте.

 

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