



Европарламент пообещал передать Украине авиацию и дальнобойные ракеты

Президент Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, начав свою речь с заявления о том, что для Украины путь в Европу - это путь домой.



Главные заявления президента Зеленского:

Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы - ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, несущие оружие

Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков.

Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.

Перед началом выступления Зеленского глава Европарламента Роберта Мецола выразила поддержку Украине и поблагодарила за "борьбу за Европу".Также она выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет. "Мы знаем, какую жертву понес ваш народ ради Европы, и мы должны почтить это не только словами, но и действиями", - сказала она, выступая в Европарламенте..Мецола добавила, что европейская помощь Украине должна включать "реактивные самолеты, которые вам нужны, чтобы защитить свободу, которую многие воспринимают как должное".