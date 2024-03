Европарламент на пороге грандиозного скандала: кого подкупила Россия?

Правительство Чешской Республики заявило о раскрытии схемы подкупа Россией европейских политиков через сеть Voice of Europe. Депутаты Европарламента требуют провести расследование. Как стало ясно с момента обнародования информации, в скандале замешаны и политики ФРГ.



Глава фракции "Обновляя Европу" (Renew Europe), француженка Валери Айе в письме к главе ЕП Роберте Метсоле потребовала провести "немедленное и прозрачное" внутреннее расследование в связи с заявлением Чехии. "Если действующие депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах брали деньги у российского правительства или у его прокси, они должны быть разоблачены и в их отношении должны быть приняты меры", - цитирует слова Айе агентство AFP. Кроме того, эта фракция призвала срочно провести по этому поводу парламентские дебаты.



А сопредседательница группы "зеленых", немка Терри Райнтке (Terry Reintke) назвала происходящее "атакой на саму суть демократии". "Вот как Владимир Путин пытается избежать ответственности за свою войну в Украине", - сказала она.



В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук.



На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, как утверждает Denik N, за это платили деньги - в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. По данным издания, речь идет о политиках из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши. Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона (Petr Bystron).



Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо прямо заявил, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов США.