



Европа требует от РФ независимого расследования смерти Навального

Замглавы МИД Британии Лео Докерти призвал Россию к независимому и прозрачному расследованию в отношении внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Расследование его смерти должно быть полным и прозрачным. Российские власти должны в срочном порядке подтвердить семье местонахождение его тела и предоставить доступ к нему", - подчеркнул он.



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По словам Докерти, Навальный посвятил свою жизнь разоблачению коррупции, боролся за свободную и честную политику и призывал Кремль к ответу.



"Он был вдохновением для миллионов, и многие россияне считали, что он дал им право голоса. Российские власти видели в нем угрозу, а президент Путин боялся даже произносить его имя", - подчеркнул он.



Тем временем, в Британии не исключили, что рассмотрят возможность привлечения властей РФ к ответственности за смерть политика. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования".