



Евродепутаты призывают к масштабному увеличению военной помощи Украине

Евродепутаты призывают к масштабному увеличению военной помощи Украине. В резолюции, принятой вчера, Европарламент призывает страны ЕС и другие страны, поддерживающие Украину, значительно увеличить свою военную помощь и подчеркивает, что:

угрозы России применить ядерное оружие не сдержат ЕС от дальнейшей помощи Украине;

фиктивные референдумы, проведенные под дулом оружия, недействительны;

необходимо создать специальный международный трибунал для преступления агрессии против Украины;

инцидент с "Северным потоком" показывает, что европейская критическая инфраструктура требует большей защиты.