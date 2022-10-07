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Евродепутаты призывают к масштабному увеличению военной помощи Украине
07.10.2022 06:33 Юлия Фрилис

Евродепутаты призывают к масштабному увеличению военной помощи Украине

Евродепутаты призывают к масштабному увеличению военной помощи Украине. В резолюции, принятой вчера, Европарламент призывает страны ЕС и другие страны, поддерживающие Украину, значительно увеличить свою военную помощь и подчеркивает, что:

  • угрозы России применить ядерное оружие не сдержат ЕС от дальнейшей помощи Украине;
  • фиктивные референдумы, проведенные под дулом оружия, недействительны;
  • необходимо создать специальный международный трибунал для преступления агрессии против Украины;
  • инцидент с "Северным потоком" показывает, что европейская критическая инфраструктура требует большей защиты.

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